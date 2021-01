Der Zwölfjährige wollte am Nachmittag des 30. Juni 2018 mit einem Freund die Landsberger Allee überqueren, als er angefahren und meterweit durch die Luft geschleudert wurde. Der Motorradfahrer erklärte im Prozess, er könne sich an den genauen Ablauf nicht erinnern. "Was passierte, tut mir wahnsinnig leid", so der 31-Jährige. Jeden Tag müsse er an den Vorfall denken und sei bis heute psychisch schwer belastet.

Der Junge war lebensbedrohlich verletzt worden. Er sei in ein Wachkoma gefallen und schließlich im August 2019 an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, hieß es in der Anklage.