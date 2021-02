Rund eine Woche nach der Attacke gegen einen 17-Jährigen in Berlin-Neukölln ist der Jugendliche im Krankenhaus gestorben. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige seien noch nicht gefasst, teilte die Polizei am Dienstag mit.



Laut Polizei hatte ein Passant am Abend des 23. Januar den 17-Jährigen mit blutenden Gesichtsverletzungen im Volkspark Hasenheide gefunden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einer Schädel- und Nasenbeinfraktur und mehreren Blutergüssen in eine Klinik, wo er in der Nacht zum 1. Februar starb. Anfangs hatte es geheißen, es bestehe keine Lebensgefahr.