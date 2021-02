rbb Audio: rbb|24 | 19.02.2021 | Bild: rbb

Ministerium räumt "Zwischenfälle" ein - Rehe verfangen sich in Schweinepest-Zaun und sterben

19.02.21 | 18:20 Uhr

Gegen die Ausbreitung der Schweinepest lässt das Land Brandenburg auf 250 Kilometer Länge Zäune errichten. Doch die Barriere hält nicht nur Wildschweine auf: Im Unteren Odertal verfingen sich nun Rehe in einem Zaun und mussten getötet werden.



In einem Zaun in Brandenburg, der das Einschleppen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verhindern soll, haben sich Wildtiere verfangen und sind zu Tode gekommen. Dem rbb liegen Aufnahmen von Rehen vor, die sich im Unteren Odertal in einem Zaunstück verfangen haben und bereits blutend versuchen, sich zu befreien versuchen. Zwei der Tiere wurden später von einem Jäger erlegt.



Die Bilder stammen vom vergangenen Wochenende. Nach rbb-Recherchen sollen sich aber auch schon vorher Rehe und auch Wildschweine an solchen Zäunen verletzt haben.

Vonseiten des Landwirtschaftsministeriums hieß es am Freitag, der Zaun könne von Wildtieren grundsätzlich überwunden werden. "Die Schutzzäune sind so konstruiert, dass sie Wildschweine weitestgehend aufhalten - anderes Wild wie Rehe und Hirsche können die in der Regel 1,20 Meter hohen Zäune überspringen, kleine Tiere wie Marder und Kriechtiere können hindurchschlüpfen", teilte Verbraucherschutz-Staatssekretärin Anna Heyer-Stuffer, Leiterin des ASP-Krisenstabs, am Freitag mit.

Ministerium räumt "Zwischenfälle" ein

Das Landwirtschaftsministerium räumte aber zugleich Probleme ein. "Da die Zäune den Wildwechsel behindern, kann es leider zu Zwischenfällen und Begegnungen insbesondere auch auf den Deichen kommen, wenn Wildschweine aufgehalten werden oder andere Tiere nicht sofort den Zaun überspringen", so Agrarstaatssekretärin Silvia Bender laut Mitteilung.



Das Ministerium rief Verkehrsteilnehmende und Erholungssuchende auf, Abstand zu halten, wenn Wildtiere am Zaun entlanglaufen. "Es sollte nicht laut gerufen, gestikuliert oder gehupt und aufgeblendet werden, da die Wildtiere sonst in Panik versuchen, den Zaun zu überwinden oder zu durchbrechen." Weiter heißt es: "Wildtiere reagieren mit blinder Flucht und achten dabei nicht auf Menschen." Sollte es doch zu Zwischenfällen kommen und Wildtiere verletzt werden, "rufen Sie bitte die Polizei, die die zuständigen Jäger verständigt".

Neben Fahrzeugen oder Passanten dürfte auch das derzeitige Hochwasser an der Oder Probleme bereiten: Es zwingt die Tiere, ihren Lebensraum zu verlassen und andere, nicht überflutete Gebiete aufzusuchen.

Zäune auf 250 Kilometer geplant

Der erste Schweinepest-Ausbruch bei Wildschweinen in Deutschland war am 10. September 2020 in Brandenburg amtlich festgestellt worden. Bis Mitte Februar wurden in dem Bundesland rund 640 tote infizierte Wildschweine gezählt, mehr als die Hälfte davon im Landkreis Oder-Spree.



Um eine Zuwanderung von weiterer infizierter Wildschweine aus dem Osten und eine Ausdehnung der Schweinepest nach Westen zu verhindern, wurden um die betroffenen Gebiete, unter anderem entlang der Oder, Zäune aufgestellt. Zunächst wurden Gewebezäune genutzt, inzwischen wird ein fester Zaun gebaut. Nach Angaben von Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wurde bereits auf mehr als 185 Kilometer Zaun errichtet - insgesamt sollen es etwa 250 Kilometer werden. Um drei Kerngebiete würden sogar Doppelzäune errichtet, bestätigt die obere Jagdbehörde rbb|24 am Freitag. Sie befänden sich unmittelbar vor der Fertigstellung.

Auch Saufänge zur Bejagung erlaubt

Die Wildschweine innerhalb der Umzäunung sollen, sobald die Zäune fertig gestellt sind, komplett "entnommen", also getötet, werden. Das sei in einem von drei Kerngebieten bereits der Fall, sagt Malte Glässer von der Oberen Jagdbehörde. Dabei schießen die Jäger sowohl einzelne Tiere (Einzeljagd), es kämen zudem drei verschiedene Fallenarten zum Einsatz. Der ASP-Krisenstab hat dazu die Anschaffung von 30 sogenannten Saufänge in Auftrag gegeben [dahme-spreewald.de]. Lebendfallen zur Wildschweinjagd sind in Brandenburg umstritten. In diesem Fall handelt es sich um eine seuchenrechtliche Maßnahme. Die Strategie für die Bejagung hat das zuständige MSGIV am Donnerstag mit einem entsprechenden Erlass konkretisiert.