Vollgelaufene Baugrube Pohlestraße - Bauherr kritisiert Sicherungsmaßnahmen an Mehrfamilienhaus als überzogen

04.02.21 | 21:29

Pfusch am Bau wirft der Bezirk Treptow-Köpenick einem Bauunternehmen vor, nachdem ein Mehrfamilienhaus einsturzgefährdet schien und 360 Menschen evakuiert wurden. Der Bauherr sieht die Sache jedoch völlig anders - und erklärt das Vorgehen als unsinnig.

Im Fall der beiden einsturzgefährdeten Mehrfamilienhäuser in Berlin-Köpenick geht der Bauherr und Geschäftsführer der Köpenick 4 you GmbH von menschlichem Versagen aus. Auf einer digitalen Pressekonferenz am Donnerstag sagte er, vermutlich hätten Bauarbeiter Bretter entfernt, die einen Puffer aus Erde zwischen Baugrube und dem Nachbarhaus schützen sollten.



Haus muss weiter gestützt werden

Die Häuser in der Pohlestraße werden immer noch gestützt und mit Klammern zusammengehalten, das entschied ein Verwaltungsgericht am frühen Nachmittag im Eilverfahren. Die Eigentümer des Grundstücks hatten gegen die Sicherungsmaßnahmen geklagt und wollten Zugang zur Baugrube.



Der Bezirk sieht dagegen unsachgemäße Bauarbeiten und Wasser in der Baugrube als Ursache dafür, dass die Häuser einsturzgefährdet sind.

360 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen

Bauherr Schepers kritisiert außerdem die aus seiner Sicht kontraproduktiven Maßnahmen von der Nacht auf Montag. Am Sonntag war die Baugrube voll Wasser gelaufen. Zunächst sah es so aus, als drohte das Haus daneben abzusacken und der Giebel wegzubrechen. Auch ein zweites Haus erwies sich dann aus Sicht der Einsatzkräfte als nicht mehr sicher. 18 Häuser in der Pohlestraße wurden schließlich evakuiert, etwa 360 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Gas, Wasser, Strom und Wärme wurden abgeschaltet. 75 Bewohner können weiter nicht in ihre Wohnungen zurück.

Schepers: "unsinnige Maßnahmen"

Aus Sicht von Bauherr Schebers waren die Maßnahmen überzogen. "Weder der Einsatzleiter noch der Bezirksbürgermeister noch das THW haben sich die Mühe gemacht, die tatsächliche Ursache herauszufinden, obwohl diese mit bloßem Auge sichtbar war", sagte er. Stattdessen hätte man in dieser Nacht "ohne Sinn und Verstand" 360 Leute aus ihren Betten gezerrt und "unsinnige Maßnahmen" durch das THW durchführen lassen, die aus seiner Sicht kontraproduktiv waren. Für Schepers reicht das Einbringen von Pfählen und Erde unter das Fundament aus - um das einsturzgefährdete Wohnhaus zu sichern. Der Bezirk sieht das anders.



Senatsverwaltung für Umwelt: unzulässige Grundwasserförderung

Zu dem Fall bleiben noch weitere Unklarheiten. Laut der Senatsverwaltung für Umwelt meldete das Bauunternehmen am 29. Dezember an, Grundwasser fördern zu wollen. Am 4. Januar wurde die Meldung der zuständigen Wasserbehörde weitergeleitet. Am 05. Januar begann die Prüfung. Dabei stellte sich heraus, dass die angegebene geringe Wassermenge nicht plausibel war. Daraufhin fand eine Ortsbegehung statt. Dabei wurde festgestellt, dass das Unternehmen mit der unzulässigen Grundwasserförderung begonnen haben sollte, obwohl die Genehmigung fehlte. Auch erste Risse wurden berichtet.



Die Bauaufsicht des Bezirksamts wurde informiert - der Eigentümer jedoch sagt, dass er davon nichts wisse. Er erklärte nun in der Pressekonferenz, dass er nicht in Kontakt mit dem Bauamt gewesen sein. "Vor diesem Abend gab es keine Probleme. Die Aussagen des Bezirkes und auch insbesondere des Bezirksbürgermeisters Igel sind schlichtweg falsch", so Schepers.



Langer Rechtsstreit erwartet

Dem widersprach der Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD). Aus terminlichen Gründen musste er ein Interview mit dem rbb aber absagen. Er teilte mit, dass er weiterhin ein Problem in der Liberalisierung des Bauordnungsrechts sehe und dass dieses nicht hilfreich sei, um solche Fälle kontrollieren zu können. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hielt dagegen und sagte, die Bauaufsichtsbehörde des Bezirks habe zu jedem Zeitpunkt alle Eingriffsbefugnisse. Zu dem Vorfall wird ein langer Rechtsstreit erwartet.