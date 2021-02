Ermittler der Abteilung für Organisierte Kriminalität unter der Führung der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts Berlin gehen seit den frühen Morgenstunden gegen mehrere Verdächtige in Berlin und Brandenburg vor. Dabei werden Durchsuchungsbeschlüsse in 20 Wohnungen und Häusern in Berlin und zwei Objekten in Brandenburg vollstreckt, wie ein Sprecher der Berliner Polizei rbb|24 auf Anfrage mitteilte.

Die Einsätze richteten sich unter anderem gegen Verdächtige aus einem bekannten arabischstämmigen Clan und "russische Staatsangehörige tschetschenischer Herkunft", wie die Staatsanwaltschaft auf Twitter schrieb. Die beiden Gruppen waren im Herbst 2020 mehrfach in Berlin gewalttätig aufeinander losgegangen. Hunderte Polizisten, darunter auch Spezialeinsatzkommandos (SEK), waren an den Durchsuchungen am Donnerstag beteiligt.