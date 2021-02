Auch der Straßenbahnverkehr in Cottbus ist massiv eingeschränkt. Auf allen Linien müsse mit Verspätungen gerechnet werden, sagte Robert Fischer, Sprecher der Cottbusverkehr GmbH, auf Anfrage. In den Schienen habe sich zudem Schnee zu einer Eisschicht festgefahren. Das müsse entfernt werden. Aufgrund der Behinderungen fahren nach den Angaben die Bahnen langsamer. "Der Sonntagsfahrplan kann aktuell nicht eingehalten werden", sagte Fischer.

Auch im Fernverkehr gibt es wegen starker Schneefälle zum Teil erhebliche Einschränkungen. Die Verbindungen zwischen Berlin und Frankfurt am Main über Braunschweig/Kassel sei bis auf Weiteres eingestellt, gleiches gelte für den Fernverkehr zwischen Berlin, Hannover und Dortmund/Köln , so die Bahn. Den Angaben zufolge fahren mindestens bis in die Mittagsstunden auch keine Fernzüge zwischen Berlin, Leipzig/Halle und Erfurt . Zwischen Hamburg und Berlin sei der Bahnverkehr eingeschränkt.

Wegen der Kälte versucht Berlin, so viele Obdachlose wie möglich von der Straße zu holen. Das Bezirksamt Lichtenberg teilte in der Nacht zum Samstag mit, 100 Obdachlosen in der Rummelsburger Bucht sei eine Notunterbringung in Unterkünften der Kältehilfe angeboten worden. Am späten Freitagabend hatte der Bezirk mithilfe von BVG-Bussen das Obdachlosencamp entlang der Kynaststraße räumen lassen.

Die Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales versicherte, wer in der Hauptstadt ein Bett brauche, bekomme auch eins. Wegen der zu erwartenden Wettersituation erweitere die Stadt ihre Angebote nochmals. So standen ab Samstagabend in einem Hostel in Friedrichshain 100 Plätze Tag und Nacht zur Verfügung. Auch in Reinickendorf sollte am Sonntag eine Einrichtung mit 100 Plätzen eröffnen. In den bestehenden Einrichtungen der Kältehilfe stehen den Angaben zufolge aktuell 1.090 Notübernachtungsplätze zur Verfügung. Auch seien im Berliner Stadtgebiet fünf Busse mit Sozialarbeitern unterwegs, um Obdachlosen zu helfen.

Auch die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam wies am Samstag nochmal auf die bestehenden Angebote für wohnungslose Menschen hin. Erstmals werde dort in diesem Jahr auch eine ausschließliche Frauennotübernachtungsstelle angeboten.