Mehrere Rettungseinsätze auf der A10 - Schneetreiben führt zu mehreren Unfällen auf dem Berliner Ring

16.02.21 | 09:01 Uhr

Heftiges Schneetreiben hat am Montagabend besonders die Autobahnen rund um Berlin in spiegelglatte Rutschbahnen verwandelt. Auf der A10 gab es mehrere Unfälle. Dabei wurde auch ein Polizist schwer verletzt, der eine Unfallstelle absichern wollte.



Kräftiger Schneefall hat am späten Montagabend auf der A10 in Brandenburg gleich zu mehreren Unfällen geführt. Der folgenschwerste ereignete sich gegen 21.45 Uhr auf dem nördlichen Berliner Ring: Am Dreieck Havelland fuhr ein Auto einen Polizisten an, der eine Lkw-Unfallstelle nach hinten absichern wollte.



Der Beamte wurde nach rbb-Informationen im Bereich der Windschutzscheibe des Autos erfasst und durch den Aufprall schwer am Kopf verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die A10 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Mann auf A24-Auffahrt verunglückt

Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr Wittstock zu einem Unfall in der Nähe der Auffahrt auf die A24 alarmiert. Bei starkem Schneefall war ein Auto in die Leitplanke gerutscht. Der Fahrer wurde durch den Unfall eingeschlossen und klagte über starke Rückenschmerzen. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich wegen des Schneetreibens schwierig, wie Einsatzleiter Michael Füllgraf sagte: "Die Straße war extrem rutschig und wir mussten sehr langsam fahren."



Während des Einsatzes verschlechterte sich der Zustand des Unfallopfers, der Mann wurde bewusstlos. Letztlich konnte er aus seinem Autowrack befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.



Unfälle gab es auch auf anderen Autobahnen in Brandenburg: Auf der A13 zwischen Baruth/Mark und Staakow fuhr ein Laster in den Graben, ein anderer geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Brücke. Auf der A9 in Richtung Berlin kippte zwischen Köselitz und Klein Marzehns ein Lkw um. Er war offenbar ebenfalls ins Schleudern geraten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Keine Auffälligkeiten im Berliner Stadtgebiet

Im Berliner Stadtverkehr und auch auf der Berliner Stadtautobahn A100 kam es derweil am Montagabend nicht zu vermehrten Unfällen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen im Gespräch mit rbb|24 sagte.



Am Dienstag selbst zählte die Polizei zwischen 3 und 7 Uhr insgesamt 21 witterunsgbedingte Unfälle. Ob dabei Menschen verletzt wurden, konnte die Polizeisprecherin noch nicht sagen.



Auch am Dienstag zunächst glatte Straßen

Auch am Dienstag können die Straßen in Berlin und Brandenburg zumindest bis zum Mittag noch gefährlich glatt sein. Am Dienstagvormittag kommt es zeitweise zu Sprühregen oder Regen. Die Temperaturen erreichen im Tagesverlauf bis zu zwei Grad in der Uckermark und sechs Grad an der Elster. Erst gegen Nachmittag bleibt es überall trocken.

