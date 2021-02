Bild: dpa/Fabian Sommer

Steigende Temperaturen - Ab jetzt wird das Eis immer dünner

14.02.21 | 17:38 Uhr

Auch am Sonntag begaben sich viele Menschen trotz Warnungen aufs Eis. Doch bald heißt es: Ade, Schnee. Die Zeit des Dauerfrostes in Berlin und Brandenburg geht zu Ende. Schon ab Montag soll es milder werden. Die Schlitten können also wieder in den Keller geräumt werden.

Bei Sonnenschein und klirrender Kälte haben viele Berliner und Brandenburger am Wochenende Ausflüge gemacht. Dabei zog es viele Schneebegeisterte zum Rodeln auf die geeigneten Hügel in der Region. Auch auf dem schneebedeckten Tempelhofer Feld war viel Betrieb, sogar Langläufer waren dort einige zu sehen. Viele Menschen begaben sich aber, trotz deutlicher Warnungen der Polizei, dass die Eisflächen nicht sicher seien, wieder auf die zugefrorenen Seen und Flüsse in Berlin und Brandenburg.

Berlins Eisflächen waren hochfrequentiert

In Berlin tummelten sich so erneut Menschen auf den meisten zugefrorenen Seen, aber auch in der Rummelsburger Bucht, den Kanälen am Schloss Charlottenburg und anderen Flussabschnitten. Und auf dem zugefrorenen Teich im Dreipfuhlpark in Zehlendorf im Berliner Südwesten drehten auch am Sonntag etliche Schlittschuhläufer ihre Kreise. Auf dem kleinen See im Stadtpark Schöneberg trauten sich ebenfalls etliche Schlittschuhläufer aufs Eis. Die Eisfläche des kleinen Sees am Lauenburger Platz in Steglitz sowie der Landwehrkanal in Kreuzberg wurden am Wochenende zum Eishockey-Feld.

Auch in Potsdam spielten Kinder am Sonntag auf dem Kindermannsee Eishockey. Auf dem Tiefen See in Potsdam gingen Leute spazieren. Die Wasserschutzpolizei wies Spaziergänger nach eigenen Angaben auch hier auf Gefahren auf dem Eis hin und empfahl ihnen, den See zu verlassen. Die Beamten hätten aber keine Platzverweise aussprechen müssen. Auch auf dem Ruppiner See in Neuruppin waren Spaziergänger am Wochenende unterwegs und um Cottbus herum waren Langläufer und Schlittschuhläufer auf kleinen Teichen zu sehen.

Polizei war erneut mit Hubschrauber im Einsatz

Mehrfach war die Polizei am Wochenende mit einem Hubschrauber im Einsatz wie am Sonntagnachmittag über dem Müggelsee, wo nach Angaben der Polizei erneut mehrere Hundert Menschen auf dem Eis unterwegs waren und auf Ansprechen vom Ufer aus nicht reagiert hatten. Bereits am Samstag waren mehrere Menschen ins Eis eingebrochen und mussten gerettet werden. Unter anderem ein Vater mit seinem einjährigen Kind, der im Berliner Schlachtensee eingebrochen war. Am Sonntag wurde der Polizei gemeldet, dass vier Menschen am Freibad Müggelsee im Eis eingebrochen seien. Als die Polizisten dort eintrafen, war allerdings niemand mehr anzutreffen.

Es wird milder, dann kommen die Eisbrecher

Ab Montag allerdings wird das Eis sukzessive immer dünner werden. Denn während die Temperaturen bis zu der Nacht auf Dienstag unter null Grad bleiben werden, liegen die Werte ab Montagvormittag weitgehend um den Gefrierpunkt. Ab Dienstag (5 Grad) wird es dann nach und nach wärmer, bis die Temperaturen dann am kommenden Wochenende bei fast frühlingshaften 11 Grad liegen sollen. Polnische und deutsche Eisbrecher sollen in den kommenden Tagen nach dem Ende des Dauerfrostes dann auf der Oder ihren Einsatz gegen das Treibeis beginnen. Das kündigte das Hochwassermeldezentrum des Landesamts für Umwelt am Sonntag an. Bis zum Montag könne der Wasserstand durch Eisstauung lokal noch deutlich steigen, wenn sich mit dem weiter auftretenden Frost die Grenze flussaufwärts bewege, ab der treibende Eisschollen an der geschlossenen Decke anstießen. Das aufsteigende Treibeis auf der Oder lässt das Wasser stellenweise weiter steigen. Zuletzt waren im Jahr 2018 Eisbrecher auf der Oder unterwegs. Große Oder-Hochwasser gab es vor allem 1997, aber auch 2010.

