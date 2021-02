Bild: dpa/A. Friedrichs

Wetter in Berlin & Brandenburg - Es bleibt eisig kalt - doch die Sonne naht

09.02.21 | 15:09 Uhr

Noch wird das Wetter vom "Polarwirbel Split" dominiert. Doch schon am Donnerstag kommen Schneeschauer von der Ostsee her mit ins Spiel. Am Freitag kommt Hoch "Gisela" mit Sonne. Doch zuerst kommt noch die kälteste Nacht des bisherigen Jahres. Und zwar bald.

Es bleibt eisig kalt in der Region. "Strenger Frost", nennt Meteogroup-Meteorologe Adrian Schmidt das, was sich zurzeit abspielt. "Plusgrade werden wir voraussichtlich erst Anfang nächster Woche wieder erleben", so Schmidt weiter. Noch bis über das Wochenende stehen uns demnach Dauerfrosttemperaturen von nachts bis zu Minus 15 Grad bevor. Die bisher kälteste Nacht steht auch noch aus: von Dienstag auf Mittwoch kann es im Fläming bis zu Minus 20 Grad kalt werden, in Berlin bis Minus 14 Grad. "Aber nur bei klarem Himmel", sagt Schmidt.

"Die gute Nachricht ist, dass der Schnee der Region wahrscheinlich bis weit in den Februar hinein erhalten bleiben wird", konkretisiert der Meteorologe weiter. Es könnte sogar noch etwas mehr Schnee dazu kommen. Am Donnerstag seien von der Ostsee her noch einmal vereinzelte Schneeschauer möglich. Das Wochenende wiederum wird dann schon ab Freitag von Hochdruckgebiet "Gisela" dominiert. Das bringe dann schönes, sonniges und kaltes Winterwetter in die Region.

Polarwirbel-Split brachte Schnee und eisigen Wind

Ein Wetterphänomen namens Polarwirbel-Split hat am vergangenen Wochenende Schnee und eisigen Wind nach Berlin und Brandenburg gebracht. Der Meteorologe Rainer Buchhop erklärt das so: "Der Polarwirbel-Split am Nordpol löst aus, dass über Deutschland tropische Luftmassen aus dem Süden auf arktische Luftmassen aus dem Norden aufeinandertreffen. Der normal abgeschlossene Wirbel rund um den Pol ist aufgespalten. Das ganze Wettersystem ist dadurch quasi gestört, andere Wetterlagen bilden sich heraus."

Eisflächen vielerorts noch nicht tragfähig

Die Berliner Feuerwehr warnt derzeit eindringlich davor, Eisflächen zu betreten. Die Gewässer seien trotz des Frostwetters noch nicht tragfähig, es sei noch zu gefährlich, hieß es auf Twitter. Es bestehe Lebensgefahr, sagte ein Sprecher dem rbb, das sollten Eltern unbedingt auch ihren Kinder sagen. Wer bei diesen Temperaturen einbreche könne innerhalb weniger Minuten so schwach werden, dass er untergehe. In der Nacht zum Dienstag waren im brandenburgischen Basdorf (Barnim) zwei ausgebrochene Pferde in einen Wassergraben eingebrochen. Sie konnten in einer stundenlangen Aktion mithilfe der Feuerwehr, eine Traktors und tatkräftigen Anwohnern gerettet werden.

