Drei junge Männer sollen einen wohnungslosen Mann in Berlin-Britz attackiert und anschließend dessen Zelt angezündet haben.

Der 59-Jährige gab an, am Freitagabend gegen 20 Uhr in einer Parkanlage in der Gutschmidtstraße von dem Trio aus seinem dort aufgestellten Zelt getrieben und anschließend mit Stöcken geschlagen und getreten worden zu sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte.