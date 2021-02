Zwei Personen bei Überfall auf Geldtransporter in Berlin verletzt

Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter auf dem Kurfürstendamm am Freitag sollen zwei Sicherheitsmitarbeiter verletzt worden sein. Die Täter sind auf der Flucht, der Fluchtwagen soll aber bereits gefunden worden sein.

Auf dem Berliner Kurfürstendamm ist am Freitagvormittag ein Geldtransporter überfallen worden. Als Wachleute den Wagen vor einer Bankfiliale an der Ecke Bleibtreustraße im Stadtteil Charlottenburg entluden, sollen sie von mehreren Tätern überfallen worden sein. Die Täter flüchteten daraufhin in einem Auto der Marke Audi, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Zwei der drei Wachleute sollen bei dem Überfall verletzt worden sein.

Ob geschossen wurde, war zunächst noch unklar. Der mögliche Fluchtwagen soll laut Angaben der Polizei in der Urbanstraße in Kreuzberg gefunden worden sein. Medienberichte, nach denen das Fluchtfahrzeug ausgebrannt nahe der A100 in Schöneberg gefunden worden sein soll, wurde von der Polizeisprecherin nicht bestätigt.

Der Alarm ging bei der Polizei gegen 10 Uhr ein. Weitere Informationen sollen folgen.