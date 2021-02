Bild: imago images/Müller-Stauffenberg

Interview | Clara Mayer zu Hass im Internet - "Man darf diesen Hass nicht für sich behalten"

22.02.21 | 12:57 Uhr

Clara Mayer ist eines der Gesichter der Berliner Fridays for Future-Bewegung und setzt sich entschieden gegen Rechts ein. Im rbb|24-Interview berichtet sie von blankem Hass, der ihr im Internet begegnet, wie sie damit fertig wird - und wer dahinter steckt.



rbb|24: Frau Mayer, seit Jahren werden Sie im Internet angefeindet und unter Ihren Instagram-Posts finden sich immer wieder zahlreiche hasserfüllte Kommentare. Seit wann beobachten Sie diese besorgniserregende Entwicklung?



Clara Mayer: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich meine erste große Rede gehalten habe, damals auf der VW-Hauptversammlung in Berlin [im Mai 2019, Anmerk. d. Red.]. Unter den ZDF- und ARD-Posts zum Thema waren unglaublich viele Hass-Kommentare, das waren Tausende. Und ich war damals noch minderjährig, ich war 17. Ich war noch nie in der Presse gewesen. Es war ein extremer Schock für mich, dass da so eine Welle des Hasses über mich hinwegschwappte und ich mir damals sichtlich machtlos dagegen vorkam.

Zur Person imago images/Annegret Hilse Clara Mayer Die Klimaaktivistin aus Berlin wurde mit ihrer Rede im Mai 2019 auf der VW-Hauptversammlung in Berlin (siehe Foto) einer breiten Öffentlichkeit bekannt. "Was Sie hier tun, ist nicht genug. Ihr habt das Problem nicht ansatzweise verstanden", rief sie dabei den Anwesenden zu.



Mayer ist Pressesprecherin von Fridays for Future Berlin und hat schon in mehreren TV- und Radiosendungen für mehr Klimaschutz geworben. Sie war eine der Organisatorinnen des Klimastreiks am 20. September 2019, bei dem in Berlin mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gingen. Clara Mayer engagiert sich auch gegen Rechtsextremismus.



Waren das Klimawandel-Leugner, die Sie wegen ihrer Thesen dort verurteilt haben? Oder worum ging es dabei?



Weniger. Auch damals war es schon die rechte Szene. Es ist sehr wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass die Kommentare und vor allem der Hass im Netz nicht die reellen Meinungen der Gesellschaft widerspiegeln. Gerade wenn es um linke Themen geht, organisieren sich Chatgruppen im Netz - von AfD, Nazis, Rechtsextremen -, die den ganzen Tag nichts anderes machen als kommentieren und Links reinschicken, wo man noch kommentieren könnte. Die Kommentare, die ich bekam, waren sehr häufig sexualisierte Gewalt, sehr auf mein Aussehen bezogen. Es ist eine rechte Strategie, junge Frauen, die gerade anfangen, öffentlich politisch aktiv zu werden, mit ganz viel Hass zu bombardieren in der Hoffnung, sie einzuschüchtern, damit sie aufhören.



Und wie haben Sie sich damals aus dieser Welle des Hasses befreit?



Meine Freunde waren da ein Eisbrecher. Sie holten in der Cafeteria ihre Handys raus und sagten über Nudeln mit Tomatensauce: So, jetzt liest jede und jeder mal seine/n Lieblings-Hasskommentar vor. Und dann war mir das total egal. Man darf diesen Hass, wenn man ihn abbekommt, nicht für sich behalten. Denn dann dringt er tief ins Herz ein, und da gehört er absolut nicht hin. Es ist wichtig, mit Familie und Freunden darüber zu reden, weil das dann eine gute Einordnung ist. Ich habe über meine Erfahrungen mit den Hass-Kommentaren auch mit anderen politisch aktiven Frauen gesprochen, die gesagt haben: Hey, das bekomm' ich auch! Das sind immer die gleichen Chatgruppen, es sind Bot-Accounts, hinter den Tausenden Hasskommentaren stecken vielleicht 50 Menschen, die den ganzen Tag nix anderes machen.



Haben Sie das Gefühl, dass im Zuge der Corona Pandemie solche Hassbotschaften stärker zugenommen haben?



Man merkt schon, dass die Menschen mehr Zeit haben - und mehr Zeit führt unwiderruflich zu mehr Unsinn. Ich bekomme jetzt häufiger persönliche Nachrichten, wo manche wirklich detailliert ihre sexuellen Fantasien ausführen. Der Punkt ist: Ich lese diese Sachen meistens gar nicht mehr. Das heißt, der ganze Hass kommt bei mir gar nicht mehr an.



Also am besten ignorieren, sobald man selbst Opfer solcher Nachrichten wird?



Ja, ein Tipp ist tatsächlich, dass ich mir diesen ganzen Hass nicht mehr durchlese. Natürlich ist es trotzdem wichtig zu erfahren, was davon rechtlich relevant ist und den Rest zu löschen, damit andere Menschen diesen Quatsch nicht sehen. Ich habe meine ganzen Social-Media-Kanäle männlichen Freunden zugänglich gemacht, die noch nie sexuelle Gewalt erfahren haben - denn ich möchte keine Menschen belasten, die so etwas selber schon mal erfahren haben. Die Freunde schauen sich das mit ihrem männlichen Blick durch und entscheiden, was gelöscht werden kann und was gespeichert werden muss, weil es möglicherweise rechtlich relevant sein könnte. Das empfehle ich wirklich jedem, egal, wie klein der Instagram-Account ist.



Sind Sie denn schon mal juristisch gegen Hass-Kommentare vorgegangen?



Ja, ich kann mich erinnern, dass die bekannteste rechtsradikale Youtuberin ein Video über mich rausgebracht hat, das innerhalb von 48 Stunden extrem viral gegangen ist in der rechten Szene. Andere rechte Youtuber haben in dem Rahmen Videos über mich produziert und Hakenkreuze auf mein Gesicht montiert. Da gab es Kommentare, die von antisemitischen Verschwörungstheorien über extremste Vergewaltigungsfantasien bis hin zu ausführlich detaillierten Mordfantasien reichten.



Ich habe damals mit einem Medienanwalt gesprochen, und er hat mir gesagt, dass es leider sehr schwer ist, das nachzuverfolgen. Und es stimmt: Das Netz ist anonym. Ich habe damals meine Adresse sperren lassen mit der Begründung, dass mein Leben in Gefahr ist. Viele wissen nicht, dass man die Adresse von jedem Menschen rausbekommt, wenn man zum Meldeamt geht. Und das habe ich sperren lassen.



Kommen wir noch zur Radio-Fritz-Aktion, die am Montag startet und an der Sie teilnehmen. Die Aktion läuft unter dem Motto "Mund auf, wir gegen Hass im Netz". Damit soll die stille Mehrheit motiviert werden, laut zu sein gegen Hass im Netz. Was kann denn jeder Einzelne - selbst wenn er nicht persönlich von Hass-Kommentaren betroffen ist - unternehmen?



Nach der VW-Rede hat sich meine Freundin hingesetzt und zwei Stunden jeden Hass Kommentar gemeldet. Keiner davon ist runtergenommen worden. Die Frage, der wir uns stellen müssen, ist nicht, was jeder Einzelne tun kann, sondern die Frage, die wir uns stellen müssen ist: Warum schaffen es Instagram, Twitter, Facebook und Co. jeden zweiten Monat, ein schickes neues Update rauszubringen, mit ganz tollen neuen Dingen. Aber sie kriegen den Hass auf ihrer Plattform nicht in den Griff. Und wenn sie das nach so vielen Jahren, die sie schon existieren, nicht in den Griff bekommen, glaubt man dann wirklich noch, dass es einfach ein Versäumnis ist, mit dem sie nicht klarkommen? Oder doch, dass sie gar keine Absicht haben, den Hass auf ihren Plattformen einzudämmen, weil sie einfach gar kein finanzielles Interesse daran haben.



Wir müssen einfach klarmachen, dass wir diesen Hass, diese sexualisierte Gewalt gerade gegen Frauen, gegen marginalisierte Menschen, dass wir die nicht brauchen auf Plattformen. Die Plattformen müssen den strukturierten Hass und den politisch motivierten Hass von rechts eindämmen.



Frau Mayer, wir danken Ihnen für das Gespräch.



Das Interview führte Frank Preiss, rbb|24 Sendung: Radio Fritz, 22.02.2021, 7:30 Uhr