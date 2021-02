Die Polizei hat bei einer mutmaßlich unerlaubten Plakatieraktion der Volksbegehren-Initiative "Deutsche Wohnen Co enteignen" Plakate und Flugblätter beschlagnahmt. In mehreren Berliner Stadtteilen seien demnach Plakate an Hauswänden, Friedhofsmauern, Werbetafeln sowie Stromkästen angebracht worden, die sich gegen eine Wohnungsgesellschaft richteten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Initiative hatte zuvor selbst in den sozialen Medien, darunter auf Twitter, auf die Aktion aufmerksam gemacht. Auf den Flugblättern und Plakaten warb sie um Unterschriften für das Volksbegehren.

Die Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen wie den Konzern Deutsche Wohnen zu "vergesellschaften", also gegen eine Milliardenentschädigung zu enteignen. So soll der Anstieg der Mieten gestoppt werden.



Die Unterschriftensammlung für die zweite Stufe des Volksbegehrens in Berlin beginnt eigenen Angaben zufolge am 26. Februar. Um eine parlamentarische Abstimmung im Abgeordnetenhaus zu erreichen, muss die Initiative in dieser neuen Stufe etwas mehr als 170.000 Unterschriften sammeln. Das entspricht dem vorgeschriebenen Anteil von sieben Prozent der zum Abgeordnetenhaus wahlberechtigten Bevölkerung.



Die Senatsverwaltung für Inneres hatte im September nach monatelanger Prüfung die rechtliche Zulässigkeit des Volksbegehrens festgestellt. Das Abgeordnetenhaus hätte anschließend die Ziele der Initiative übernehmen und einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringen können. Rot-Rot-Grün ist sich bei dem Thema allerdings nicht einig, so dass nun mit der erneuten Unterschriftensammlung erreicht werden soll, dass alle Bürger und nicht das Landesparlament darüber abstimmen.