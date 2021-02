Bei einer Explosion in einem Wohnheim im Stadtteil Borsigwalde in Berlin-

Reinickendorf ist am Mittwochmorgen eine Person verletzt worden. Sie wurde laut Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. In Folge der Explosion kam es zu einem Brand in einer Wohnung des ersten Obergeschosses des Wohnheims in der Conradstraße, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr rbb|24 sagte.

Die Feuerwehr wurde um 9:23 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, soll es zu weiteren kleineren Explosionen und Verpuffungen gekommen sein.