Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist es am späten Montagabend im Berliner Ortsteil Fennpfuhl (Bezirk Lichtenberg) gekommen. Laut Berliner Polizei wurden dabei ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt.



Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann mit seiner 18-jährigen Lebensgefährtin in seinem Ford die Landsberger Allee in Richtung Alexanderplatz. An der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Judith-Auer-Straße erfasste der junge Mann beim Abbiegen in die Franz-Jacob-Straße einen entgegenkommenden VW, der laut Polizei vermutlich deutlich zu schnell fuhr. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.