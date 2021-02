In der Nacht zu Dienstag sind in Berlin fünf Autos durch Feuer zerstört worden, darunter auch ein polnisches Diplomatenfahrzeug. Der Opel geriet gegen 2.30 Uhr in der Fritz-Wildung-Straße in Schmargendorf in Brand, wie die Polizei mitteilte.

Zerstört wurden durch das Feuer der Heck- sowie der Mittelbereich des Diplomatenwagens. Die Feuerwehr war rund zwei Stunden vor Ort, um die Flammen zu löschen. Laut Polizei gibt es keinen Hinweis auf ein politisches Motiv.



Zu einer Brandserie, bei der insgesamt vier Wagen zerstört wurden, kam es gegen 0.50 Uhr in der Einsteinstraße in Prenzlauer Berg. Die Feuerwehr musste mit 15 Einsatzkräften ausrücken, um den Brand zu löschen. Laut Polizei brannten ein Skoda, ein Opel, ein Hyundai und ein Nissan. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

In Berlin werden immer wieder Autos angezündet. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 382 Fälle von Brandstiftungen an Autos, davon wurden 44 Fälle als politisch motiviert eingestuft.