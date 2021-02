Wegen des Bruchs einer Wasserleitung in Berlin-Hermsdorf ist ein mehrere Meter großer Krater in einer Straße entstanden.

Ein parkendes Auto rutschte am Donnerstagabend teilweise in das Wasserloch, wie die Feuerwehr twitterte. Die um 21.10 Uhr alarmierten Feuerwehrleute sicherten den Wagen mit Gurten und Seilen und verhinderten so ein weiteres Abrutschen, wie ein Sprecher am Freitagmorgen sagte. Die Bergung des Autos habe man dann dem Besitzer überlassen, weil keine weitere Gefahr bestand. Am Freitagmorgen war das Auto bereits herausgezogen worden.