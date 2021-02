Mehr als 300 Menschen mussten in Köpenick am Sonntag schlagartig ihre Häuser verlassen. Der Grund: Offenbar unsachgemäße Tiefbauarbeiten auf einer Baustelle. Während das THW das einsturzgefährdete Haus sichert, erhebt der Bezirk schwere Vorwürfe.

Nachdem eine bei offenbar unsachgemäßen Tiefbauarbeiten errichtete Baugrube in Treptow-Köpenick die Evakuierung mehrerer Wohnhäuser nötig gemacht hat, erhebt Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) schwere Vorwürfe gegen die Bauverantwortlichen. "Diese Baustelle ist vernachlässigt worden", sagte Igel am Dienstag dem rbb-Inforadio. "Dass da professionell gearbeitet wurde, daran bestehen ernsthafte Zweifel."

Das Wasser, das in die Baugrube in der Pohlestraße gelaufen ist, sei nicht allein das Problem, so Igel weiter. Tatsächlich seien die Bauaufsicht und die zuständige Senatsumweltverwaltung schon länger an der verantwortlichen Firma dran. Dem Unternehmen seien bereits Auflagen erteilt worden. "Wir konnten uns am Ort aber überzeugen, dass die nicht umgesetzt worden sind", so Igel.

So habe unter anderem die Baugrube zugeschüttet werden müssen, "da keine Genehmigung für die Grundwassernutzung erteilt wurde", teilte das Bezirksamt mit. Zudem sei die Firma verantwortlich dafür, dass die Hydranten in der Straße geborsten sind, durch "das grob fahrlässige Befahren des Bürgersteigs mit schweren Kettenfahrzeugen". Es werde nun genaue Prüfungen durch Sachverständige geben, kündigte Igel im rbb an. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es vor allem an unsachgemäßen Bauarbeiten liegt, ist extrem hoch."

Der Bauherr streite jegliche Verantwortung ab, so Igel. Anwohner berichteten dem rbb, dass die Baugrube zuletzt immer wieder mit Wasser vollgelaufen sei. "Eine riesige Schlamperei", so ein Anwohner.