75 Köpenicker können noch nicht in Wohnungen zurück

Nach der Evakuierung von 18 Häusern in Berlin-Köpenick Anfang der Woche können 75 Bewohner weiter nicht in ihre Wohnungen zurück. Das teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick am Mittwoch mit.

Ein Haus in der Pohlestraße wurde demnach am Mittwoch freigegeben, 13 Menschen konnten deshalb ihre Wohnungen wieder beziehen. Ab Donnerstagmorgen sollen laut einer Bezirksamtssprecherin weitere 31 Bewohner in zwei weitere Häuser zurückkehren dürfen.

Damit bleiben noch drei Häuser weiter gesperrt, darunter die beiden einsturzgefährdeten Gebäude direkt an der Baugrube in der Pohlestraße. Wann die Mieter zurückkehren können, teilte das Bezirksamt nicht mit.