In Berlin-Kreuzberg hat in der Nacht zu Dienstag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brannte ein Audi in der Ritterstraße. Durch die Flammen sei auch ein nebenstehendes Fahrzeug beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und ermittelt.



Erst in der Nacht zu Montag brannten in Kreuzberg zwei Autos. Am Erkelenzdamm ging ein Auto in Flammen auf, die auch auf einen Kleintransporter daneben übergegriffen. Die Polizei geht auch hier von Brandstiftung aus.