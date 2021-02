In 230 Wohnungen rund um das Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg sind seit Dienstag die Heizungen ausgefallen. Grund ist ein Rohrbruch. Betroffen sind Wohnungen der Deutsche Wohnen in der Kottbusser Straße und Admiralstraße.



Rund 90 Wohnungen konnten inzwischen ersatzweise an ein anderes Netz angeschlossen werden. 140 sind aber weiterhin ohne Heizung.



Handwerker sind laut Deutsche Wohnen vor Ort und suchen das Leck in der Fremdwärmetrasse. Mitarbeiter des Immobilienunternehmens informieren die Mieter und verteilen Radiatoren an die Haushalte. Wann die Reparaturen beendet werden, ist noch unklar.