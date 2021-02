Ein Familienstreit im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen ist am Freitagabend eskaliert und hat zu einem Schwerverletzten geführt.



Der 19-jährige Sohn der Familie soll bei dem Streit in der Nienhagener Straße seinen 45-jährigen Vater mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach Zeugenaussagen soll der zweite Sohn, ein 23-Jähriger, seinen Bruder durch Handgreiflichkeiten unterstützt haben. Der 31-jährige Onkel der beiden mutmaßlichen Angreifer versuchte laut Polizei zu schlichten und wurde ebenfalls durch das Messer am Arm verletzt.



Der 19-Jährige flüchtetet vor Eintreffen der alarmierten Polizei. Der 23-Jährige konnte vorläufig festgenommen werden. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.