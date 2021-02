Der Berliner Oberstaatsanwalt Ralph Knispel fordert mehr Investitionen in die Ausstattung der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden. "Es ist Zeit, dass auch die Politik begreift, was in diesem Bereich zu tun ist und die Zustände herzustellen, auf die die Bevölkerung einen Anspruch hat", sagte Knispel am Samstagabend in der rbb-Abendschau.



Das Land Berlin müsse "Geld in die Hand nehmen, mehr Personal einstellen, und die Gerätschaften bei der Polizei auf aktuellen Stand bringen, da hinken wir noch Jahre hinterher", mahnte Knispel an. Berliner Ermittler und Staatsanwälte müssen teilweise in Räumlichkeiten arbeiten, "in denen wir bei Schülern lautes Wehklagen an die Politik senden würden". Hinzu kämen die veralteten Fuhrparks bei der Polizei.