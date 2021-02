Morris Pudwell Audio: Inforadio | 05.02.2021 | Helena Daehler | Bild: Morris Pudwell

Großer Polizeieinsatz am Donnerstagabend - Explosion in Schöneberg - zwei Tatverdächtige festgenommen

05.02.21 | 10:02 Uhr

In einem Innenhof eines Wohnhauses in Berlin-Schöneberg ist am Donnerstagabend ein Gegenstand explodiert. Offenbar legten Unbekannte zwei Rohrbomben ab, von denen eine in die Luft flog. Zwei Männer wurden anschließend festgenommen.



In einem Innenhof eines Wohnhauses in Berlin-Schöneberg ist am Donnerstagabend ein Gegenstand explodiert. Unbekannte legten zwei Sprengsätze ab, von denen eine in die Luft flog. Offenbar handelte es sich dabei um Rohrbomben. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen dem rbb bestätigte, ereignete sich die Detonation im Innenhof eines Hauses in der Eisackstraße. Verletzt wurde niemand. Das Wohnhaus musste evakuiert werden, die Bewohner wurden vorübergehend in Bussen der Feuerwehr und der BVG untergebracht.



Eine Anwohnerin habe gegen 20:30 Uhr die Polizei alarmiert, hieß es am Freitagmorgen von der Polizei. Nach kurzen Ermittlungen sei ein 29-jähriger Tatverdächtiger, der aus dem Wohnhaus flüchtete, festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit. In der im Haus gelegenen Wohnung des Festgenommenen sei zudem ein weiterer 27-jähriger Tatverdächtiger durch SEK-Kräfte festgenommen worden.



Polizei prüft Zusammenhänge zu weiterer Explosion

Unterdessen prüft die Polizei einen Zusammenhang zu einer Explosion in Schöneberg im Januar. "Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen und ein möglicher Zusammenhang zu anderen Sprengstoffdelikten, insbesondere mit einer am 20. Januar 2021 in der Fritz-Reuter-Straße stattgefunden Explosion, werden geprüft", heißt es in der Mitteilung der Polizei.



Eine heftige Explosion in der Fritz-Reuter-Straße hatte in der Nacht auf den 20. Januar Fensterscheiben und Autos beschädigt und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Gegenstand detonierte, der am Fuß eines Baustellenschilds abgelegt war. Ein 60-jähriger Mann wurde durch umherfliegende Teile des Verkehrsschildes leicht am Bein verletzt. Sendung: rbb 88.8, 05.02.2021, 8 Uhr