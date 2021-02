Bei dem Verdächtigen im Zusammenhang mit einer Sprengstoffexplosion in einem Hinterhof in Berlin-Schöneberg hat die Polizei neun weitere zündfähige Rohrbomben gefunden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Gegen den 29-Jährigen wurde demnach ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts diverser Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz erlassen. Der Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft. Ein zweiter Verdächtiger wurde entlassen - eine Durchsuchung habe nichts ergeben, so die Staatsanwaltschaft.

Bei der Explosion am vorigen Donnerstag im Innenhof eines Mietshauses in der Eisackstraße war niemand verletzt worden und auch der Schaden hielt sich in Grenzen. Die Polizei prüfe weiter, ob es einen Zusammenhang zu einer Explosion am 20. Januar in der Nähe gebe und ob eine politische Motivation hinter dem Bombenbau stehe, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.