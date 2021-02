rbb/J. Janert Video: Abendschau | 09.02.2021 | Ulli Zelle | Bild: rbb/J. Janert

Berliner Stadtmission - Neues "Zentrum am Zoo" informiert über Armut und Obdachlosigkeit

10.02.21 | 08:17 Uhr

Die Berliner Stadtmission hat ihr Angebot in der Innenstadt erweitert: Das neue "Zentrum am Zoo" bietet Bildung und Beratung zum Thema Armut an. Es will Begegnungen zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsschichten ermöglichen. Von Josefine Janert

Die rund 500 Quadratmeter großen Räumlichkeiten befinden sich in den S-Bahn-Bögen am Hardenbergplatz 13 in Berlin-Charlottenburg. Die Deutsche Bahn stellt sie der Berliner Stadtmission für 25 Jahre mietkostenfei zur Verfügung. Früher nutzte die Polizei sie und hielt dort auch Arrestzellen bereit. Der Umbau dauerte anderthalb Jahre. Jetzt sind in den ehemaligen Zellen ein "Raum der Stille" fürs Gebet und Orte für Beratungen und Weiterbildungen. Zwei größere Räume können für Gottesdienste, Filmvorführungen, Diskussionen, Konzerte und Lesungen zum Thema Armut genutzt werden. Auch Obdachlose sollen an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Die Berliner Stadtmission, die unter dem Dach der evangelischen Kirche tätig ist, möchte mit diesem Konzept der Ausgrenzung von sozial schwachen Menschen entgegenwirken. Viele von ihnen würden sich sonst nicht in öffentliche Veranstaltungen trauen, sagt der Diakon Wolfgang Nebel: "Wir wollen Begegnungen auf Augenhöhe ermöglichen."

Rentner kann sich die Dusche zu Hause nicht leisten

Wegen der Corona-Krise gibt es ab dem 4. März zunächst nur eine Ausstellung der Fotografin Debora Ruppert, die Obdachlose auf Berlins Straßen porträtiert hat. Nach der Pandemie werden an den Veranstaltungen bis zu 150 Menschen teilnehmen können. Das "Zentrum am Zoo" ergänzt zwei Einrichtungen, die die Berliner Stadtmission an diesem Ort schon lange unterhält: die Bahnhofsmission, wo täglich bis zu 600 Gäste verpflegt werden, und das Hygienecenter, wo Menschen duschen und die Toilette nutzen können. "Ich kenne einen Mann, der regelmäßig zum Duschen dorthin kommt, weil er sich das wegen seiner niedrigen Rente zu Hause nicht leisten kann", sagt Wolfgang Nebel. Er beobachtet, dass die Vorurteile gegenüber sozial schwachen Menschen in den vergangenen Jahren zugenommen hätten. "Viele Menschen denken: Warum haben die Obdachlosen denn keinen Job?", sagt Nebel. Die Einheimischen würden auch die Bettlerinnen und Bettler aus Polen, Bulgarien und Rumänien misstrauisch beäugen, die in den vergangenen Jahren vermehrt in die Stadt gezogen sind. Berlin sei eine glanzvolle Stadt, die in den Augen vieler Osteuropäer das Glück verheißt. Doch vielen gelinge es eben nicht, hier Fuß zu fassen. Daneben gibt es nach Erfahrung von Wolfgang Nebel drei andere typische Wege in die Armut – Jobverlust, die Trennung von einem Partner oder einer Partnerin oder eine schwere Erkrankung.

Obdachlose verteidigen Schlafplatz mit einem Regenschirm

Das "Zentrum am Zoo" lädt Schulklassen, Polizisten, Mitarbeiter von Sicherheitsunternehmen, Familien und alle anderen Interessierten dazu ein, sich über die Ursachen der Armut und den Alltag von Obdachlosen zu informieren. Auf diese Weise sollen die Vorurteile abgebaut werden. "Das kann so aussehen, dass Teilnehmer eines Workshops ins Gespräch kommen über das, was sie rund um den Bahnhof Zoo erlebt haben", sagt die Diakonin Bettina König. Viele Obdachlose benutzen Einkaufswägen, um ihre Habseligkeiten zu verstauen. Deshalb will auch König für solche Veranstaltungen einen Einkaufswagen mit Utensilien bereithalten, die das Überleben auf der Straße ermöglichen: Schlafsäcke, Taschentücher und Regenschirme. "Diese sind nützlich für Regengüsse, aber auch, wenn Obdachlose ihren Schlafplatz verteidigen", sagt sie. Den Obdachlosen am Zoo will Bettina König außerdem Gespräche über schwierige Themen anbieten: Wie ist es zum Beispiel, auf der Straße alt zu werden und dem nahenden Tod entgegenzusehen? "Wir können sie über die Möglichkeit informieren, in ein Hospiz zu gehen", sagt sie.

Obdachlose machen schlechte Erfahrungen mit "Psy"

König kooperiert im "Zentrum am Zoo" mit einem Team aus zwei Psychologinnen und einer Sozialarbeiterin. Die Frauen sprechen Deutsch, Englisch, Polnisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Sie waren schon vor der Eröffnung des Zentrums rund um den Zoo unterwegs und sprachen Menschen an. "Viele haben schlechte Erfahrungen mit allem gemacht, das mit 'Psy' beginnt – zum Beispiel durch Zwangseinweisungen in die Psychiatrie", sagt die Psychologin Viola Lange. Deshalb gelte es, vorsichtig Kontakte zu knüpfen und Vertrauen aufzubauen. Erst dann würden sie und ihre Kolleginnen Menschen in Beratungen einladen, die ihre Situation verbessern können. Neulich habe ihr jemand gesagt: "Ich finde Psychologen blöd, aber du bist eine Ausnahme", erzählt Viola Lange. Das hält sie schon für einen gewaltigen Fortschritt.