Drei Männer in Not geraten

Drei Männer sind am Mittwochmorgen in einem Gewässer im Berliner Stadtteil Alt-Treptow in Not geraten. Sie befanden sich im Karpfenteich im Treptower Park und wollten dort nach bisherigen Informationen in einem Eisloch Eisbaden gehen.

Zwei von ihnen konnten sich aus eigener Kraft retten und sind unterkühlt, aber nicht in Lebensgefahr. Eine dritte Person war am Vormittag vermisst worden, konnte aber am Mittag von Feuerwehrtauchern geborgen werden. Die Reanimationsmaßnahmen dauern noch an, wie die Feuerwehr mitteilte. Er wurde in eine Spezialklinik eingeliefert.



Rettungstaucher der Feuerwehr hatten in dem kleinen See südlich des sowjetischen Ehrenmals rund zweieinhalb Stunden nach dem vermissten Mann gesucht. Ein Feuerwehrsprecher sagte dem rbb, dass die Überlebenschancen gering seien.