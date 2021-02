Rebecca wird seit dem Vormittag des 18. Februar 2019 vermisst. Zuletzt war sie im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers im Stadtteil Britz in Berlin-Neukölln. Sie kommt an dem Tag nicht in der Schule an und meldet sich auch sonst nicht mehr. Die Polizei und Helfer suchen aufwendig die Umgebung ab, finden aber nichts.



Schnell verdächtigt die Polizei den 27-jährigen Mann von Rebeccas Schwester, der an dem Morgen alleine mit der Schülerin im Haus war. Er wird zwei Mal festgenommen und wieder freigelassen. Der Schwager bestreitet, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben, kann aber auch nicht erklären, warum er am 18. und 19. Februar mit dem Auto der Familie in Brandenburg unterwegs war. An der A12 ist das Kennzeichen des Wagens automatisch erfasst worden. Die Polizei sucht wochenlang Wälder und Seen in der Gegend ab - ohne Ergebnis.

Bis heute ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter gegen den Schwager. "An den Verdachtsmomenten hat sich nichts geändert", sagt Steltner. "Es ist ein Verdacht, nicht mehr und nicht weniger."