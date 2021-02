Karsten außerhalb Berlins Sonntag, 07.02.2021 | 08:45 Uhr

@rbb Im zweiten Absatz ist die Aussage doppelt, außerdem ist die Formulierung "Arbeitsgemeinschaft für ... in Kiel" etwas verwirrend, besser wäre "Kieler Arbeitsgemeinschaft..."

Nun zum Thema an sich : Der Gedanke ist charmant, wird sich aber eher für zentrumsfernere Immobilien rechnen, denn bezahlbare Wohnungen in attraktiven Gegenden wie z.B. Mitte wird man daraus nicht machen können.

Insgesamt hoffe ich auf eine Dezentralisierung der Unternehmen, so dass nicht alle Abteilungen größerer Unternehmen in Berlin sein müssen, sondern mehr Außenstellen z.B. in der zweiten Reihe des Speckgürtels. So müsste auch weniger eingependelt werden und der Druck auf den Wohnungsmarkt würde sinken. Ob die Stadt das so wünscht, ist natürlich eine andere Frage...