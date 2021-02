Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Tegel ist ein Mensch ums Leben gekommen. Er sei trotz schnellen Eingreifens nur noch leblos geborgen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Aus noch unbekannter Ursache waren auf einem Balkon im 3. Obergeschoss des viergeschossigen Baus in der Stockumer Straße in der Nacht zum Sonntag Einrichtungsgegenstände in Brand geraten.