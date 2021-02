Bild: Morris Pudwell

Warnung vor starker Rauchentwicklung - Großbrand in Betrieb in Berlin-Marienfelde ausgebrochen

11.02.21 | 21:59 Uhr

In einer Lagerhalle eines Störfallbetriebes in Berlin-Marienfelde ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. In einer amtlichen Gefahrenmitteilung wird vor starken Rauchentwicklung gewarnt.

In einem Störfallbetrieb in Berlin-Marienfelde ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das hat die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitgeteilt. Sie sei mit 100 Kräften in der Motzener Straße im Einsatz, hieß es. Eine Halle ist offenbar in voller Ausdehnung in Brand geraten.

Amtliche Gefahrenmitteilung vor starker Rauchentwicklung

In einer amtlichen Gefahrenmitteilung wird vor einer starken Rauchentwicklung gewarnt. Die Anwohner sollen Fenster und Türen schließen. Außerdem sollen Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Betroffen sei ein Umkreis von etwa drei Kilometern rund um die Motzener Straße. Auch über das Warn- und Informationssystem Katwarn wurde eine Gefahrenmeldung an die Bevölkerung verschickt. Verletzte gibt es bislang keine, wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte. Auf Twitter sprach die Feuerwehr von einem Großbrand in einem Störfallbetrieb. Die Lagerhalle gehört nach ersten Erkenntnissen zu einem Metallbetrieb, so der Sprecher weiter. In der Galvanik-Firma werde mit Chemikalien gearbeitet. Von Störfallbetrieben wird immer dann gesprochen, wenn dort gefährliche Stoffe in größeren Mengen gelagert werden, in Galvanikunternehmen werden Oberflächen elektrochemisch mit Metallen überzogen.

Sendung: Inforadio, 11.02.2021, 22:30 Uhr