A12 in Brandenburg nach tödlichem Unfall stundenlang gesperrt

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Freitag bei einem Unfall auf der Autobahn 12 in Brandenburg gestorben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Abend rbb|24. Der Autobahnabschnitt zwischen Storkow und Fürstenwalde-West war für die Bergung und Unfallaufnahme stundenlang gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war der Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen am späten Nachmittag auf ein Stauende aufgefahren. Der Fahrer prallte mit dem Transporter aus noch ungeklärter Ursache auf einen Sattelzug und geriet dabei unter den Lkw. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb. Rettungskräfte konnte ihm nicht mehr helfen, sie bargen die Leiche aus dem Wrack des Transporters. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Die Polizei sperrte die A12 in dem Abschnitt im Kreis Oder-Spree in beide Richtungen für die Unfallaufnahme und die Bergung. Der Verkehr Richtung Polen wurde an der Abfahrt Storkow abgeleitet. Gegen 19:30 Uhr gab die Polizei die Fahrbahn Richtung Berlin wieder frei. Gegen 22:15 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen und die Unfallstelle geräumt. Daraufhin hob die Polizei auch die Sperrung Richtung Polen auf.