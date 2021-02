Polizeieinheiten aus Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen haben eine mutmaßliche Bande von Geldautomatendieben hochgenommen. Das teilten die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und das Brandenburger Polizeipräsidium am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Dazu wurden in Berlin zwölf Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, wie es in der Mitteilung hieß. Bei den Durchsuchungen wurden laut Polizei zahlreiche Beweismittel gefunden, die mutmaßlich bei den Taten genutzt wurden. Darunter waren Handys, Werkzeuge, Autos und Bekleidung. Auch Bargeld und kleinere Mengen Drogen wurden beschlagnahmt.

Außerdem wurden bei der Razzia vier Männer im Alter zwischen 26 und 37 per Haftbefehl gesucht. Ein Tatverdächtiger wurde der Polizei zufolge in Untersuchungshaft genommen, nach drei weiteren werde derzeit gefahndet.

Fünf weitere Männer konnten in der länderübergreifenden Ermittlungsarbeit bereits Anfang der Woche in Velbert (Nordrhein-Westfalen) nach einem Einbruch in einer Tankstelle festgenommen werden. Sie werden mit insgesamt neun vergleichbaren Einbrüchen in Nordrhein-Westfalen und Hessen in Verbindung gebracht. Laut Polizei drangen dabei jeweils mehrere Männer in die Tankstellen ein und rissen Geldautomaten gewaltsam aus ihren Verankerungen. Die Geräte wurden anschließend abtransportiert und dann aufgebrochen.

Die Ermittler gehen allein dabei von Schäden in Millionen-Höhe aus. Bei den Durchsuchungen wurden Werkzeuge und die Beute gefunden, die Bandenmitglieder anschließend in Untersuchungshaft genommen.