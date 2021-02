Innenminister Michael Stübgen (CDU), Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) und Polizeipräsident Oliver Stepien stellen die Zahlen am Montag in Potsdam vor. Demnach kamen im vergangenen Jahr 140 Menschen bei Verkehrsunfällen in Brandenburg ums Leben, im Jahr 2019 waren es 125.

Das Ergebnis von 2019 war bislang das zweitniedrigste seit Bestehen des Landes. Gleichzeitig ging die Zahl der Verkehrsunfälle von fast 84.000 im Jahr 2019 auf rund 71.700 Unfälle zurück. Zuvor hatten die Zeitungen "Bild" und "B.Z." darüber berichtet.

In Berlin stieg nach Angaben der "B.Z." die Zahl der Verkehrstoten 2020 noch deutlicher an als in Brandenburg. Bis Ende November sollen demnach 49 Menschen auf den Straßen der Hauptstadt gestorben sein. Das sei ein Plus von 44 Prozent, hieß es.