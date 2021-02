In Cottbus ist zum ersten Mal eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Das hat die Stadt am Dienstagabend mitgeteilt. Demnach handelt es sich um die erstmals in Großbritannien aufgetretene Variante B.1.1.7. Die betreffende Probe sei zur Bestätigung an ein Referenzlabor gesendet worden.

Laut Stadt ist ein Mann betroffen, der sich bereits seit dem 27. Januar in Quarantäne befindet. Seine Arbeitsstelle liege im Landkreis Spree-Neiße. Die Gesundheitsämter von Stadt und Landkreis ermitteln nun die Konkakte, diese sollen ebenfalls unter Quarantäne gestellt und getestet werden.