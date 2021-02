Matthias FF Mittwoch, 10.02.2021 | 21:48 Uhr

Jetzt haben wir den Salat, Polen sollte unbedingt bei der Instandhaltung der Buhnen unterstützt werden, Eisbrecher müssen fahren können. Die Schollen können die Deiche regelrecht aufschlitzen, in Polen ist an der Oder genau das gerade geschehen. Bitte lieber rbb, darüber berichten. Die Presse in Polen ist gerade voll davon, es gab eine große Überschwemmung. Dann vielleicht noch einmal sachlich den Hochwasserschutz an Grenzeoder im Zusammenhang mit den polnischen Plänen bewerten. Die Region an der Oder braucht verlässlichen Hochwasserschutz!