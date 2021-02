Das Landratsamt Oberhavel in Oranienburg ist am Dienstagnachmittag wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Die Polizei durchsuchte mit 18 Einsatzkräften das Gebäude, fand jedoch nichts, wie sie am Abend mitteilte. Auch der Katastrophenschutz des Landes Brandenburg war vor Ort.

Gegen 16 Uhr ging in der Kreisleitstelle laut Polizei ein Telefonanruf ein, bei dem ein zunächst unbekannter Mann eine Bombendrohung für das Landratsamt in der Adolf-Dechert-Straße aussprach. Daraufhin wurden das Gebäude und ein benachbartes Hotel vorsorglich geräumt. Davon waren etwa 100 Personen betroffen. Nach Absuche des Gebäudes konnte Entwarnung gegeben werden. Zwischenzeitlich wurde der Anrufer ermittelt und in Gewahrsam genommen, hieß es. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Nach rbb-Informationen handelt es sich bei dem Anrufer um einen 77-jährigen Mann, der seinen Unmut über die Corona-Impfungen kundgetan haben soll.