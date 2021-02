In Brandenburg ist ein weiterer Fall von Geflügelpest festgestellt worden, diesmal bei einem gewerblichen Tierhalter in der Prignitz. Der Erreger H5N8 konnte nachgewiesen werden, teilte das Verbraucherschutzministerium am Mittwochabend mit. Insgesamt 12.000 Puten seien auf Anordnung des Veterinäramtes getötet und beseitigt worden.



Nachdem der Tierhalter Verluste in seinem Bestand registriert habe, sei von ihm das Veterinäramt informiert worden. Eine Laboruntersuchung im Friedrich-Löffler-Institut habe letztlich den Verdacht bestätigt, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.



Um den Betrieb in der Prignitz wurden nach den Angaben ein Sperrbezirk im Radius von mindestens drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet im Radius von mindestens zehn Kilometern eingerichtet.