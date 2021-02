Kinder und Jugendliche in Brandenburg haben die Coronavirus-Pandemie bislang überwiegend gut bewältigt. Zu dieser Einschätzung kommt eine Studie der Universität Potsdam [mbjs.brandenburg.de/pdf] , die am Mittwoch vorgestellt worden ist. An der repräsentativen Befragung zwischen dem ersten und zweiten Lockdown beteiligten sich 17.156 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 22 Jahren.

Der Zukunftsoptimismus sei so hoch wie noch nie gewesen, sagte Dietmar Sturzbecher vom Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung der Universität. Mehr als zwei Drittel der brandenburgischen Jugendlichen gehen laut dem Wissenschaftler vorbildlich mit der Corona-Pandemie um: "Sie kennen und akzeptieren die Corona-Regeln" und würden Verschwörungstheorien ablehnen. Das Verhältnis zu den Eltern habe sich deutlich verbessert, mehr als die Hälfte sei mit dem Distanzunterricht zufrieden. Rund 30 Prozent klagten über technische Probleme beim Lernen per Internet.

Entgegen manchen Behauptungen sei ein genereller Anstieg der Gewalt in den Familien nicht festzustellen gewesen, betonte Sturzbecher. Von den rund 3,7 Prozent Jugendlichen, die angaben, häufig von mindestens einem Elternteil geschlagen zu werden, hätten knapp 36 Prozent von einer Zunahme und knapp 45 Prozent von einer Abnahme der Gewalt berichtet. Dies zeige deutlich, dass es Jugendliche in Not gebe, wenn auch wohl nicht sehr viele, sagte Sturzbecher: "Wir müssen sie finden und ihnen helfen."



Die Studie sei eine Momentaufnahme, betonte Sturzbecher. Auch Probleme seien zu erkennen. So habe sich der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die besonders pessimistisch in die Zukunft blicken, von 0,6 auf 1,2 Prozent verdoppelt.