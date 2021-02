Boris Berlin Samstag, 27.02.2021 | 17:57 Uhr

Gewalt, meist gegen Frauen und Kinder, eskaliert bzw. nimmt zu. Bereits vor der Krise war es nötig hauptsächlich Frauen und Kinder vor Gewalt in der Familie zu schützen und nun scheint es noch mehr der Fall zu sein. Schande. Was stimmt in dieser Welt nicht? Frauen und Kinder sind zusammen die Mehrheit aller Menschen - und müssen beschützt werden. Und warum ist eigentlich die "heilige Familie" aus Mann, Frau und Kind so schützenswert bzw. so viel schützenswerter als nicht-hetero Familien obwohl es im Modell Klassil so viel mehr Gewalt und Unterdrückung gibt?