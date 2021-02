Die Geflügelpest breitet sich bei Nutztieren in Brandenburg immer weiter aus. Nach einem neuen Fall der Geflügelpest in einem Tierbestand in der Uckermark hätten rund 29.000 Puten auf Anordnung des Landkreises getötet und beseitigt werden müssen, teilte das Verbraucherschutzministerium am Dienstag in Potsdam mit.

Der Putenbestand liege nur wenige Kilometer von dem Betrieb entfernt, in dem in der vergangenen Woche der Erreger der Geflügelpest entdeckt worden sei. Es ist der vierte Fall der Viruserkrankung bei Nutztieren in Brandenburg. Auch in anderen Bundesländern war in den vergangenen Wochen Nutzgeflügel festgestellt worden, das mit dem Virus infiziert war.