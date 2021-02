Mit 19,9 Grad ist in Potsdam am Mittwoch ein neuer Temperaturrekord für Brandenburg aufgestellt worden. Um 14 Uhr sei in der Landeshauptstadt damit die höchste jemals in Brandenburg gemessene Temperatur in einem Februar erreicht worden, sagte Peter Zedler, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Potsdam, auf Anfrage.

Im Rest des Landes pendelten sich die Werte zwischen 16 und knapp 20 Grad ein. Die erste Stelle nach dem Komma sei wichtig, sagte Zedler. Zuletzt war es am 21. Februar 1990 in Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) 19,7 Grad warm gewesen.