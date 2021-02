In der Baustraße in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) wurde am Freitagvormittag bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die Regionalleitstelle Nordwest in Potsdam hat deshalb eine Gefahreninformation für die Stadt Wittstock/Dosse, die Baustraße, sowie die Gröperstraße, die Gröper Mauer und die Kettenstraße herausgegeben.

Zur Behebung des Schadens an der Mitteldruckleitung ist eine Spezialfirma im Einsatz. Der Bereich um die Baustraße wurde weiträumig abgesperrt, mehrere Häuser mussten evakuiert werden. Mehr als 20 Personen in der Baustraße sowie der Pfalzerstraße wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Feuerwehr, Polizei und Energieversorger sind im Einsatz. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen, sagte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Betroffene werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und den Konsum von Tabakwaren sowie jegliches Feuer in der Gegend zu vermeiden. Laut Mitteilung kann es außerdem zu Geruchsbelästigung in Wittstock kommen.