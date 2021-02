rbb/Klüber Video: rbb|24 | 05.02.2021 | Autorin: Vanessa Klüber | Bild: rbb/Klüber

Betäubungsmittelgesetz - Cannabis-Händlern von "Bunte Blüte" drohen fünf Jahre Gefängnis

Cannabis, das nicht berauscht, aber beruhigt, liegt seit Jahren in Berliner Spätis als CBD von "Bunte Blüte" aus. Den Unternehmern drohen lange Haftstrafen: Die Staatsanwaltschaft sieht einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Von Vanessa Klüber

Auf dem Tisch vor Tim Schneider und Vincent Klever in ihrem Büro in Berlin-Moabit liegen zwei Kilogramm Cannabis. Die Gründer des Unternehmens "Bunte Blüte" wollen zeigen, mit welchem Produkt sie ein Geschäftsmodell aufgebaut haben. Eine handelsübliche Menge für sie ist in Päckchen aufgeteilt, etwa so groß wie vier kleine Kopfkissen. Über Bunte Blüte handeln sie seit Jahren mit Bestandteilen der Hanfpflanze, die so gezüchtet ist, dass sie kaum berauschendes THC enthält, stattdessen mehr entspannendes CBD. CBD in Form von Döschen und Ölen geht dann vor allem an Berliner Spätis. Dort liegen die Produkte in den Regalen zum Verkauf.

Geschäftsführer: kein Betäubungsmittel

Entspannt ist die Situation für Schneider und Klever jedoch gerade nicht. Denn ihnen und zwei Kollegen drohen fünf und mehr Jahre Gefängnis. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat sie bereits im vergangenen Jahr angeklagt – das Anklageschreiben liegt rbb|24 vor. Darin wird den Unternehmern ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen, unter anderem nach Absatz 30, bandenmäßiger Drogenhandel, der im Falle einer Verurteilung mit nicht weniger als fünf Jahren Gefängnis bestraft werden soll.



Klever und Schneider äußern sich jetzt gegenüber rbb|24 zur Anklageschrift. "Für den Tatvorwurf von bandenmäßigem Rauschgifthandel müsste ja quasi gegeben sein, dass es sich bei den Produkten, mit denen wir handeln, um Betäubungsmittel handelt. Das ist unserer Ansicht nach nicht der Fall", erklärt Klever. Er ist der Geschäftsführer von Bunte Blüte, verschränkt die Arme vor der Brust.



Kaum noch THC in Pflanzenteilen

Er schildert, wie er bereits 2019 zwischen Deutschland und der Schweiz kontrolliert und zwei Kilo Cannabis, die er im Zug dabeihatte, vom Zoll beschlagnahmt worden sein sollen. Bunte Blüte hat nach eigenen Angaben einen Produktionsstandort in der Schweiz. Aus den Pflanzenteilen, so Schneider, werde THC extrahiert, um weit unter die Grenze von 0,2 Prozent zu kommen. Schneider glaubt ebenfalls an einen Freispruch. "Wenn man Sachen rauschunfähig macht, dass man sie dann an Endverbraucher verkaufen kann, steht das außer Frage."

Polizei beschlagnahmt CBD regelmäßig

Der Handel mit Cannabis mit diesem geringem THC-Gehalt ist nicht illegal, wenn er "wissenschaftlichen und gewerblichen Zwecken" dient, das ist die Rechtslage in Deutschland.

Ein für Schneider und Klever schwammiger Begriff – der aber bei der Berliner Polizei dazu führt, regelmäßig Cannabis zu beschlagnahmen. Nicht nur bei Bunte Blüte, sondern auch in Berliner Spätis – was Olaf Schremm bestätigt – er leitet das Kriminalkommissariat für Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. rbb|24 gegenüber erklärt er, dass seit Jahren die Regel gelte, dass selbst Pflanzenteile mit einem Anteil von weniger als 0,2 Prozent THC nicht zu Konsumzwecken verkauft werden dürfen.



"Gewerblich" heißt für die Polizei, dass es nur zur Weiterverarbeitung verkauft werden dürfe; demnach dürfe dann weiterverarbeitetes Cannabis komplett ohne THC verkauft werden. Darunter fallen dann zum Beispiel Müsli, Getränke, Schokolade und so weiter. Die unverarbeitete Blüte als Tee könnte laut Schremm stattdessen wieder Probleme bereiten. Cannabis mit höherem THC-Gehalt darf in Deutschland nur mit einer Erlaubnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und unter besonderen Auflagen verkauft werden.

Staatsanwaltschaft äußert sich nicht

Im Cannabis von Bunte Blüte werden noch geringe Mengen THC nachgewiesen, in der Anklageschrift ist von zwischen 0,11 und 0,17 Prozent die Rede. Der THC-Gehalt in Weed, Marihuana oder Gras, also berauschendem Cannabis, kann sehr stark schwanken und sogar über 15 oder gar 20 Prozent liegen, aber in aller Regel nicht unter drei Prozent. Fällt das Cannabis von Bunte Blüte unter das Betäubungsmittelgesetz?



Die Staatsanwaltschaft äußerte sich nicht zu der Anklage. In der Anklageschrift heißt es aber: "Den Angeschuldigten war dabei stets bewusst, dass sie nicht über die erforderliche Erlaubnis des Bundesinstituts für Arzneimittel- und Medizinprodukte für den Erwerb und Vertrieb von Betäubungsmitteln verfügten" und geht von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aus.



Klever und Schneider bleiben bei ihrer Einstellung, sehen ihr CBD als Alternative zum hochgezüchteten THC-Cannabis. "Da kann keiner etwas dagegen haben, wenn man ehrlich ist", sagt Schneider. Die beiden warten jetzt auf ein Urteil zum Verkauf von CBD auf Bundesebene, welches voraussichtlich Auswirkungen auf ihren Prozess haben wird. Ihr Cannabis verkaufen sie derweil weiter an ihre Kunden.