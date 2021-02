Am 11. September soll eine Parade zum Christopher Street Day (CSD) durch Berlin ziehen. Das teilte der Veranstalter, die neu gegründete "Aktionsgemeinschaft LGBTIQ*", am Freitag mit. Im vergangenen Jahr hatte es wegen der Corona-Pandemie nur eine Online-Ausgabe und kleinere Demos gegeben. In diesem Jahr soll es wieder ein großes queeres Event mit Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor werden.

Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern. Der Name kommt aus dem Jahr 1969. Damals gab es die ersten Aufstände gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Stadtviertel Greenwich Village. In New York wird traditionell am letzten Samstag des Juni, dem Christopher Street Liberation Day, mit einem Straßenumzug daran erinnert. Daraus ist eine internationale Tradition geworden - einmal pro Sommer wird für LGBTIQ*-Rechte demonstriert.