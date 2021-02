Die Berliner CDU will in Tegel Platz für Kleingärten schaffen.



Am westlichen Ende des ehemaligen Flughafens könnten rund 2.000 Parzellen entstehen, so CDU-Generalsekretär Stefan Evers.



Er spricht von "Stadtgärten der Zukunft". Klassische Kleingärten sollen dabei ergänzt werden durch Probegärten für angehende Laubenpieper, Schulgärten und großzügige Gemeinschaftsflächen für alle Berliner.