Der Gasometer ist fester Bestandteil der Berliner Skyline. 1910 wurde er erbaut und versorgte bis in die 1990er Jahre hinein, als Gasspeicher, hunderte Berliner Haushalte und Straßen. Doch eigentlich gefiel er den Menschen in Schöneberg damals gar nicht so sehr. Sie störten sich an der Ästhetik und der Koloss nahm ihnen viel Licht. Erst mit der Stilllegung 1995 freundete man sich mit dem heutigen Industriedenkmal an. Denn der Gasspeicher im Inneren wurde entfernt und es blieb nur das heute deutschlandweit bekannte Stahlgerüst. Das ist für die Anwohnerinnen und Anwohner nicht von der roten Insel wegzudenken. Doch so wie es jetzt ist, wird es nicht bleiben.

Johannes Zerger von der BI "Gasometer retten" betont allerdings, man sei gar nicht generell gegen eine Bebauung des Gasometersi. Man könne sich mit zwei freien Stahlfeldern nach oben hin sehr gut anfreunden, auch die Absichten des klimaneutralen Euref-Campus wolle man gar nicht bewerten.

Euref-Chef Reinhard Müller präsentierte auf der Infoveranstaltung nochmal die Lösungsvorschläge, mit denen man der Kritik entgegenkommen wolle. Gegen Lichtverschmutzung am Abend könnten Jalousien in den Büros helfen. Die meisten der in Post-Pandemie-Zeiten zu erwartenden 7.000 Mitarbeiter auf dem Gelände, würden mit dem ÖPNV anreisen. Die Torgauer Straße, die einzige Zufahrtsstraße zum Gelände, würde so nicht stark belastet und Anwohner müssten nicht um ihre Parkplätze fürchten. Und: Es seien Gutachten erstellt worden, damit die rote Insel nicht im Schatten verschwinde.

Die Kritik war an diesem Abend trotzdem weiter laut. Johannes Zerger freute sich aber darüber, dass man jetzt immerhin mal zusammen an einem Tisch gesessen hätte. Lobende Worte fand eine der Kreisvorsitzenden der Grünen im Bezirk, Nina Freund: "Das alles so bleibt, wie es ist, steht nicht zur Debatte."

Doch ob es so wird, wie es sich die Menschen in Schöneberg wünschen, ist fraglich. Bis zum 24. Februar liegen die aktuellen Bebauungspläne im Rathaus Schöneberg aus. Beschwerde einlegen kann bis dahin jeder.