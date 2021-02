In weiteren Fällen sei Gift als Todesursache zudem nicht auszuschließen. Nicht bei allen Vögeln wurden Untersuchungen durch das zuständige Veterinäramt in Berlin-Mitte veranlasst, etwa wegen fortgeschrittener Verwesung.

Derzeit ist noch unklar, welches der Hintergrund dieser Vorfälle sein könnte. Im Jahr 2017 sind Behörden einem Mann auf die Spur gekommen, der zwei Habichte in einer Kleingartenanlage in Berlin-Britz mit einem Luftgewehr erschossen haben soll. Gegen ihn wurde Strafbefehl erlassen.



Für die elf toten Greifvögel in Wedding gibt es bisher aber keine Erklärung. Im Jahr 2016 fanden Mitarbeiter des Labors Spuren des Pflanzenschutzgiftes Methomyl in den Kadavern zweier Mäusebussarde und eines Habichts. Im März 2017 gab das Landeslabor nach der Untersuchung eines toten Habicht-Weibchens eine "Tötung durch Carnivoren" an, also Tötung durch Fleischfresser. Nach Auffassung der Umweltverwaltung ist allerdings unklar, ob in diesem Fall überhaupt nach Gift gesucht wurde. "Normalerweise wird ein erwachsener Habicht nicht durch Säugetiere erbeutet", so die Verwaltung in ihrer schriftlichen Antwort.