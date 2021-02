Nach dem Brand einer Lagerhalle in Marienfelde ist Löschwasser mit Chemikalien in die Kanalisation gelaufen - in der Halle wurden giftige Stoffe aufbewahrt. Im Klärwerk Waßmannsdorf wurden tote Fische gefunden, für den Menschen soll aber keine Gefahr bestehen.

Nach dem Löschen des Großbrands einer Lagerhalle mit gefährlichen Chemikalien in Berlin-Marienfelde sind mit dem Löschwasser Stoffe ins das Klärwerk Waßmannsdorf der Berliner Wasserbetriebe gelangt. Das teilte die Feuerwehr Schönefeld am Samstagabend auf ihrer Facebook-Seite mit. Das habe bereits zum Sterben von Fischen geführt, hieß es.

Feuerwehr und Wasserbetriebe versicherten, dass keine Gefahr für Menschen bestünde. Hunde sollten allerdings nicht den in Richtung Rudow sowie in Richtung Schönefeld jeweils zum Teltowkanal fließenden bachartigen Ableitern trinken.

Die Berliner Feuerwehr hatte bei dem Brand in Berlin-Marienfelde zusammen mit den Wasserbetrieben eine Sperre errichtet, um das Abfließen von belastetem Löschwasser zu verhindern. "Die Sperre hatte ein Leck, das wir am Samstagabend mit Dichtkissen gestopft haben", sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag.



Im Klärwerk Waßmannsdorf (Landkreis Dahme-Spreewald) liefen am Sonntag Arbeiten, um den biologischen Schaden zu beheben. "Schon seit der Nacht pendeln 20 Lastwagen nach Waßmannsdorf, die neuen Klärschlamm aus dem Werk Ruhleben anliefern", sagte ein Sprecher der Wasserbetriebe am Sonntagmorgen. Bis wann die Arbeiten andauern werden, war zunächst unklar.

Der Brand in der Lagerhalle war am Donnerstagabend ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Anwohner vor starker Rauchentwicklung gewarnt.