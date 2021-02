Rund 300 Menschen mussten Anfang Februar ihre Wohnungen in Berlin-Köpenick verlassen - mitten in der Nacht. "Baupfusch" an einer angrenzenden Baustelle soll die Häuser instabil gemacht haben. Einige Mieter dürfen immer noch nicht zurück. Von Jana Strauß

Schon beim Einzug im Dezember 2020 waren Oliver Gellrich feine Risse an den Wänden seiner neuen Wohnung aufgefallen. Doch erst als diese im Januar von Woche zu Woche größer wurden, bekam er es mit der Angst zu tun. Am 31. Januar, einem Sonntag, schien das gesamte Haus abzusacken. "Die Türen ließen sich nicht mehr schließen, die Fenster nicht mehr öffnen", beschreibt Gellrich. "Bei einem Nachbarn war es genauso, und daraufhin haben wir Sonntagnachmittag erst die Feuerwehr und dann die Polizei verständigt."

Sophie Willjam wohnt im selben Haus wie Gellrich. Ihr erster Gedanke bei der Räumungsanweisung war: "Ist das hier ein schlechter Film? Soll das jetzt ein Witz sein?" Nach zwei Tagen durften zumindest die meisten Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen, doch eben nicht diejenigen, die direkt an der Baugrube wohnen . Ihr Haus galt zu dem Zeitpunkt weiterhin als einsturzgefährdet. Willjam und Gellrich durften nach eigenen Angaben nichts aus der Wohnung holen. Sie wussten auch nicht, ob und wann sie wieder in ihre Wohnungen können.

Gellrich habe bei der Räumungsaktion nicht mal richtig packen können, sagt er. "Ich habe meine zwei Koffer genommen, meine Klamotten reingeschmissen. In der Hektik habe ich nicht mal an meine Winterjacke gedacht, meine Brille liegt auch noch drinnen." Wenn er jetzt an seinem Zuhause vorbeigeht, ist er fassungslos. "Es ist schon sehr befremdlich, wenn man sieht, wie die eigenen vier Wände mit irgendwelchen Stahlträgern zusammengehalten werden, man Löcher in seiner Wohnzimmerwand hat und Holzplatten davor und man weiß: Dahinter ist alles, was man besitzt."

Aber wer ist dafür zuständig, für eine Ersatzunterkunft zu sorgen? Wiebke Werner vom Berliner Mieterverein erklärt, dass der Vermieter von Willjam und Gellrich, in dem Fall die degewo, nicht zuständig sei. "Das Problem ist, dass in diesem Fall der Vermieter keinen Schadensersatz schuldet, denn er hat diese Unbewohnbarkeit der Wohnung nicht zu vertreten. Im Gegenzug muss ich auch keine Miete für die Wohnung zahlen, denn ich kann sie nicht nutzen." Der Mieter kann keine Ersatzwohnung vom Vermieter verlangen, weil es am Verschulden fehlt.

Willjam kommt bei ihrem Freund unter, Gellrich bei einer Freundin im Ankleidezimmer. Da Gellrich zunächst nicht weiß, wer zuständig ist, wendet er sich an die degewo. Die reagiert schnell - vielleicht auch, weil Gellrich laut eigener Aussage dort Druck gemacht habe. Ihm werden zwei Wohnungsvorschläge gemacht. Er nimmt eines der unverbindlichen Angebote an, plant den Einzug, und zahlt zukünftig dann entsprechend wieder Miete, sogar etwas weniger als vorher.

Viele andere Betroffene erhalten positive Nachrichten: Das Bezirksamt gab für die meisten Mieter des angrenzenden Hauses Entwarnung. Einige konnten mittlerweile wieder einziehen. Der Bezirksbürgmeister erklärte, dass es den Einsatzkräften gelungen sei, dass Haus zu stabilisieren. Lediglich vier Wohnungen werden weiterhin als nicht bewohnbar eingestuft. "Es hätte natürlich anders kommen können", so Oliver Igel. "Wenn Lebensgefahr besteht, wenn Einsturzgefahr herrscht, dann darf ein Haus nicht betreten werden. Wenn das auf Dauer so ist, dann kommen die Mieter auch nicht mehr an ihr Eigentum heran. Weil dieses Haus möglicherweise abgerissen wird."

Im Extremfall kann das Hab und Gut also vollständig verloren gehen. Die Hausratsversicherungen von Willjams und Gellrich wären für diesen Schaden nicht aufgekommen. Nur eine sogenannte "Allgefahrenversicherung" für den Hausrat könnte in so einem besonderen Fall greifen. Doch die ist wenig verbreitet. Generell rät der Mieterverein Betroffenen: "Ist klar, dass die Wohnung längerfristig nicht bewohnbar ist und ist vor allem für mich absehbar, dass auf mich ziemlich hohe Kosten zukommen, ist es durchaus ratsam, sich anwaltliche Unterstützung zu holen, und in dem Zusammenhang mit anderen Betroffenen zu vernetzen, um eventuell auch gemeinsam die Durchsetzung der Ansprüche gegen den Schadensverursacher abzustimmen", sagt Expertin Werner. Die Frage, wer am Ende die Unbewohnbarkeit zu verantworten hat, ist also von großer Relevanz.

Im Köpenicker Baugruben-Fall ist es für den Bauherrn menschliches Versagen seitens der Baufirma, das zu dem Schaden geführt haben soll - inzwischen läuft in der Sache ein Verfahren. Der Bezirksbürgermeister wirft hingegen dem Bauunternehmen Pfusch vor.

Für Oliver Gellrich ist die Situation ein Totalschaden: Anders als seine Nachbarin darf er weiterhin nicht in die alte Wohnung zurückziehen. Angesichts der Bilder, die sich ihm bei einem Kurzbesuch seiner alten Wohnung boten, will er das allerdings auch gar nicht mehr. Er will nur endlich seine Sachen rausholen.